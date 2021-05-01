Коронавирус унес еще три жизни в Карелии

Региональный оперативный штаб опубликовал новые данные о распространении коронавируса в Карелии за минувшие сутки.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Пудожской ЦРБ скончался житель Пудожа 1941 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончался житель Петрозаводска 1954 года рождения, в Межрайонной больнице № 1 скончался житель Костомукши 1941 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 39 человек. Из этого числа заболевших – 33 человека, из них 21 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом состоянии.

Выздоровели 53 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7458,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3274,6 случая, по Северо-Западу – 5745,9.