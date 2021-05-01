01 мая 2021, 09:10
С Днем Весны и Труда!
Поздравление Карельского отделения Партии пенсионеров
Дорогие земляки!
Карельское отделение Партии пенсионеров за справедливость сердечно поздравляет вас с 1 Мая!
Как бы ни менялась жизнь вокруг нас, для миллионов граждан России этот праздник остается Днем Весны и Труда. Днем, когда мы вспоминаем о правах, значении и достоинстве всех трудящихся людей. Это просто прекрасный весенний день, когда неизбалованная теплом Карелия вспоминает о том, что скоро лето и связанные с ним радости.
Будьте, здоровы, благополучны и счастливы! С праздником!