С Днем Весны и Труда!

Дорогие земляки!

Карельское отделение Партии пенсионеров за справедливость сердечно поздравляет вас с 1 Мая!

Как бы ни менялась жизнь вокруг нас, для миллионов граждан России этот праздник остается Днем Весны и Труда. Днем, когда мы вспоминаем о правах, значении и достоинстве всех трудящихся людей. Это просто прекрасный весенний день, когда неизбалованная теплом Карелия вспоминает о том, что скоро лето и связанные с ним радости.

Будьте, здоровы, благополучны и счастливы! С праздником!