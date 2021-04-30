Юная балерина из Петрозаводска получила национальную премию

29-30 апреля в Москве состоялся финал национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России». Мероприятие должно было пройти еще год назад, однако несколько раз переносилось из-за противопандемических ограничений.

И вот, наконец, тысячи талантливых ребят со всей России съехались в столицу, чтобы соревноваться за звание лучших из лучших в области хореографии и вокала. Карелию представляли несколько коллективов и сольных исполнителей. Екатерине Павловой, воспитаннице балетной студии Музыкального театра Карелии под руководством заслуженной артистки России и Карелии Натальи Гальциной, эта честь выпала после победы на международном конкурсе «Надежды Европы» в Сочи.

И вот новая победа! Юная балерина при поддержке руководства Музыкального театра и своей знаменитой наставницы успешно представила в Москве нашу республику и получила национальную премию «Будущее России».