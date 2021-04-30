Дополнительные поезда пойдут через Петрозаводск

В предстоящие майские праздники через Петрозаводск пойдут дополнительные поезда на Москву, Санкт-Петербург и Мурманск. Об этом сообщает портал «Петрозаводск транспортный».

Так, на праздничные даты назначены дополнительные поезда Мурманск-Москва и Москва-Мурманск с заходом в Санкт-Петербург. Также будет курсировать поезд Кемь-Москва, который также будет заходить в Северную столицу. Оба поезда сделают остановки в Петрозаводске.

Также отмечается, что с 1 мая начнутся курсировать дополнительные сезонные электрички Петрозаводск-Свирь и Петрозаводск - Медвежья Гора. Они будут отправляться ранним утром по средам, субботам и воскресеньям.

Напомним, что жители Петрозаводска этим летом смогут доехать на беспересадочном вагоне до Абхазии. Фото kareliya.ru