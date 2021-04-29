Жители Карелии смогут доехать на прямом поезде до Абхазии

Летом жители Карелии смогут доехать без пересадок до Абхазии. На летний период назначен беспересадочный купейный вагон Мурманск-Сухум, сообщает портал «Петрозаводск транспортный».

Вагон будет курсировать через Петрозаводск в составе фирменного поезда Мурманск-Москва. Отправление из столицы Карелии в 15:10. Далее на станции Бологое вагон будет присоединяться к поезду Санкт-Петербург-Сухум и через два дня будет прибывать в столицу Абхазии в 9:55 утра.

Проезд из Петрозаводска до Сухума в первых числах июня будет стоить около 12 300 рублей. Фото fotocdn.net