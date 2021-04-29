29 апреля 2021, 19:42
Глава Карелии объяснил, как будут работать детсады и школы в праздники
Для того, чтобы отдать ребенка в детский сад, родителям необходимо будет предъявить справки с работы
В предстоящие длинные майские праздники школьники будут отдыхать, а детские сады работу продолжат, но с некоторыми условиями. Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.
Губернатор пояснил, что он поручил организовать работу с 4 по 7 мая детских садов для детей, чьи родители в эти дни будут работать. Для того, чтобы отдать ребенка в сад, родители должны будут подтвердить свою занятость справкой с работы.
Школьники будут отдыхать все десять дней - с 1 по 10 мая.
Тренировки в детских спортивных секциях будут проходить в обычном режиме, а занятия в кружках – по усмотрению организаций допобразования. Фото napolshu.com