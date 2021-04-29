Адресные таблички на домах Петрозаводска переводят на карельский язык

Скоро на петрозаводских зданиях появятся адресные таблички единой формы с дублированием текста на карельском языке.

«За основу взяты таблички 50-х годов, их можно до сих в городе увидеть в городе, особенно на старых домах. Мы продолжили работу по приведению города в эстетический порядок»,

- прокомментировал председатель Комитета по градостроительству и землепользованию Евгений Перов.

- Таблички должны быть понятны, читаемы и долговечны. Идея состоит в том, чтобы упорядочить навигацию в городе, чтобы мы уже на уровне подсознания знали, что на углу дома должна быть адресная табличка с белыми буквами на синем фоне. И мы, конечно, хотели добавить нашей национальной идентичности. Мы согласовали эти вопросы с Министерством национальной политики республики, получили поддержку и рекомендации включить карельский язык в наименования табличек.

На сайте Администрации все переводы размещены, есть отдельный раздел под эту идею. Сейчас работаем с управляющими компаниями и собственниками зданий, чтобы уже сегодня началась замена табличек. Мы предусмотрели разные виды табличек, чтобы это было необременительно для собственников зданий.

Стоимость таблички начинается с 600 руб. и выше, в зависимости от того, какой материал применяется. За основу взяты таблички 50-х годов - их можно до сих в городе найти, особенно на старых домах. Синий с белым цвета выбраны потому, что они хорошо читаются. В Москве и СПб использованы как раз синий и белый цвета. (Видео)