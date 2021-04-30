Смет вывозят с улиц шести районов Петрозаводска

Компания «ТехРент» в рамках муниципального контракта занимается содержанием улично-дорожной сети столицы Карелии, сообщает городская администрация.

Подрядчик вывозит смет с проезжих частей и тротуаров. Сегодня днем работы велись на Гоголевском путепроводе, Лобановском мосту, Октябрьском проспекте, улицах Ленинградской, Московской, Ровио, Лыжной, Ключевой и Корабелов. Минувшей ночью смет и мусор вывозили с улицы Шотмана.

Техника подметает и моет проезжие части и тротуары. Днем на улицах задействовано более 20 специализированных машин. Мобильные бригады работают у остановочных комплексов, пешеходных переходов и в труднодоступных для техники местах.

Вчера грейдер выравнивал покрытие грунтовых дорог на Зареке и к свалке твердых бытовых отходов в Орзеге, профилировал обочины в Соломенном, Сулажгоре и Железнодорожном районе.

За качеством работ по содержанию улично-дорожной сети следят специалисты комитета ЖКХ администрации города. Рейды проходят ежедневно.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры горожанам можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по круглосуточному номеру – 051. // Фото: petrozavodsk-mo.ru