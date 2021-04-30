Две радиостанции Карелии расскажут о политиках и партиях

Радио «Дача» и «Радио Родных Дорог» в период с 1 мая по 21 августа будет информировать своих слушателей о политических событиях, происходящих в Карелии и Петрозаводске, в т.ч. о деятельности политических партий, объединений, а также общественных и политических деятелях в соответствии с действующим законодательством.



В период официальной предвыборной агитации (с 22 августа по 17 сентября) радио «Дача» и «Радио Родных Дорог» будет предоставлять эфир всем официально зарегистрированным партиям и кандидатам в соответствии с действующим законодательством.



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