Автобусы Петрозаводска изменят свои маршруты 1 мая

Пять автобусов Петрозаводска изменят свои маршруты 1 мая. Изменения будут актуальны с 7 до 20 часов из-за перекрытия проспекта Карла Маркса, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Изменения коснутся маршрутов №№ 8, 12, 17, 20 и 26. Вместо поворота с улицы Правды на проспект Карла Маркса автобусы будут следовать по улице Куйбышева до проспекта Ленина, не заезжая на остановку «Национальный банк» на улице Кирова. Остальной маршрут не претерпит изменений.

Напомним, участок проспекта Карла Маркса от улицы Куйбышева до улицы Андропова будет перекрыт для обеспечения безопасности при проведении массовых и спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню труда.

Администрация города просит учитывать эту информацию при планировании своего расписания. Фото мэрии Петрозаводска