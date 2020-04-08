В США коронавирус унес рекордное количество жизней за сутки

За сутки от коронавируса в США умерли 1736 человек. Это новый печальный рекорд для страны, ранее, 4 апреля, скончались 1344 пациента с Covid-19, сообщает CNN со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.

Общее количество умерших от коронавируса нового типа в Штатах достигло 12722 человек. Всего заболевших в стране уже почти 400 тысяч.

Общее число зараженных коронавирусом в мире приближается к полутора миллионам. От последствий заболевания скончались 82 тысячи людей по всей планете.

Ранее экс-министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что снижение заболеваемости коронавирусом в нашей стране ожидается лишь в первой половине июня.