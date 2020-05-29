Многочисленные нарушения санитарных правил выявлены в автобусах

Ревизоры из мэрии Петрозаводска проверили, как в городских троллейбусах и автобусах соблюдают установленные правила в период пандемии.

Специалисты обращают внимание на чистоту салонов, проверяют соблюдение «масочного режима», ограничений по количеству пассажиров и другие требования, объявленные в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Судя по всему, результаты сегодняшней проверки оказались далеко не радужными.

«Очередная проверка показала большое количество нареканий к санитарному состоянию салонов автобусов и троллейбусов. Зафиксированы факты несоблюдения действующих ограничений»,

- сообщает пресс-служба администрации карельской столицы.

29 мая председатель городского комитета ЖКХ Андрей Бекелев проверил качество уборки в троллейбусах. Часть претензий, которые были высказаны накануне, устранены. Тем не менее предприятию указано усилить уборку и дезинфекцию.

Маршрутки проверил начальник управления по делам ГО и ЧС Игорь Виноградов. Рейды проходили на конечных остановках маршрутов №19, 25 и 26.

«В автобусах зафиксированы многочисленные нарушения: отсутствуют места обработки рук антисептиками, водители не используют средства индивидуальной защиты и другие»,

- сообщили в администрации города. По итогам рейда был составлен административный протокол.

Между тем, как сообщают читатели нашего портала, не все пассажиры в троллейбусах носят маски. Например, так выглядел салон троллейбуса №6 сегодня в начале десятого утра.

«Сегодня в начале десятого. Троллейбус. Позавчера не было видно вот таких табличек, были все места заняты. Некоторые не смотрят на них, плюхаются... Маски у некоторых только на нижней части лица, носы открыты», - рассказала наша читательница.

Судя по присланным в редакцию снимкам, маски у пассажиров есть, однако не все заботятся о соблюдении социальной дистанции.