Названы наиболее зараженные коронавирусом населенные пункты Карелии

На онлайн-карту распространения коронавирусной инфекции по Карелии нанесена информация о людям, заболевших 28 мая. Напомним, накануне в республике было зафиксировано рекордное количество новых зараженных за сутки.

На первом месте по числу больных с большим отрывом остается Петрозаводск. В столице Карелии уже 230 зараженных Covid-19. На втором месте расположилась Сегежа. Здесь зарегистрировано 34 заболевших. Третье место по-прежнему за поселком Ильинский Олонецкого района, в котором заболели 30 человек.

Четвертое место по количеству зараженных занимает Беломорск. В северном карельском городе уже 17 инфицированных коронавирусом. На пятое место вышел Суоярви. В этом городе уже 10 больных.

Следом расположились поселок Салми Питкярантского района (9 заболевших) и Сортавала (6). В остальных населенных пунктах больных меньше.

Напомним, по данным на 29 мая, в Карелии коронавирус обнаружили у 407 человек. Чистыми от инфекции остаются только Пудожский и Калевальский районы, а также Костомукша.