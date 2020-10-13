Побит рекорд по числу зараженных Covid-19 в России за сутки

За последние сутки в России коронавирус диагностирован у 13 868 человек. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Зараженные есть во всех регионах. Зарегистрированы 244 летальных исхода. Выписаны 7550 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых зараженных в Москве - 4618. В Санкт-Петербурге 557 новых случаев, в Архангельской области - 198, в Мурманской области - 150, в Ленинградской области - 99.

Всего с начала пандемии в нашей стране выявлены 1 326 178 случаев коронавируса. Умерли 22 966 пациентов. Выздоровели 1 031 785 человек.