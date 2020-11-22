В ВОЗ предупредили об угрозе третьей волны коронавируса

Спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро предупредил об угрозе прихода третьей волны Covid-19 в первые месяцы 2021 года. Об этом со ссылкой на швейцарские СМИ пишет РИА Новости.

Представитель Всемирной организации здравоохранения отметил, что странам Европы не удалось предотвратить вторую волну коронавируса после того, как они взяли под контроль первую.

«Европейская реакция была неполной. Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того, как взяли под контроль первую волну. А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года»,

- заявил Набарро, приведя в пример страны Восточной Азии. Там, по словам посланника ВОЗ, существует четкая коммунакация между властями и населением, которая помогает противостоять вирусу. Также он отметил, что ограничительные меры в Азии не снимаются после того, как ситуацию взяли под контроль. Фото nedugamnet.ru