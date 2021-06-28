Москалькова: Отказ от прививки не может быть основанием для увольнения

Отказ от вакцинации может быть основанием для отстранения от работы, но не для увольнения, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на лекции в международной летней школе «Права человека для будущих поколений». Об этом сообщаете ТАСС.

«Нужно убеждать людей и показывать им, что то место, которое связано с общением с большим кругом людей, обязывает без прививки отстранить от этой работы. Но для увольнения, я считаю, что нет оснований»,

– заявила омбудсмен.

Москалькова отметила, что продолжает получать обращения по вопросам обязательной вакцинации. «Рост обращений имеется по этому поводу», – сообщила она.

Напомним, что в Карелии также вводится обязательная вакцинация от коронавируса для множества категорий гражан. // Фото: tass.ru