Попова заявила, что Карелия несвоевременно ввела меры ограничения

В нашей республике сохраняется тяжелая ситуация с коронавирусом. Об этом уже не раз сообщалось на федеральном уровне. Сегодня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Карелия сохраняется лидерство по среднесуточному показателю заболеваемости.

«Сохраняется позиция лидера - это Республика Карелия с показателем 75,7 на 100 тысяч населения»,

- сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Ее слова передает РИА Новости.

В России среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 составляет 18,8 на 100 тысяч населения. Разброс показателя так же велик, как и в предыдущие недели.

По словам главы Роспотребнадзора, на прошедшей неделе представители ведомства приезжали в Карелию для оказания организационной методической помощи. По ее словам, недочеты устраняются. При этом Попова озвучила, что в республике были несвоевременно приняты меры.

«Но главное, что было, это несвоевременность введения мер ограничения»,

- добавила Попова.

В середине ноября премьер-министр правительства Михаил Мишустин на заседании этого же президиума заявлял, что несвоевременные решения о введении ограничений для борьбы с коронавирусом ставят под угрозу жизни людей. Об этом 16 ноября писали «Известия».

«В большинстве регионов с напряженной ситуацией причиной является несвоевременность решений по введению ограничительных мероприятий, это ставит под угрозу жизни и здоровье людей, создает нагрузку на систему здравоохранения», - говорил глава кабмина.

Напомним, в Карелии за весь период коронавирус был выявлен у 18820 человек. (фото rbc.ru, Дмитрий Астахов)