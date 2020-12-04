04 декабря 2020, 20:51
Голикова заявила, что Карелия – регион с высокой заболеваемостью
Республика и Северная Столица заявлены как субъекты с самыми высокими инфекционными показателями в России
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за последние сутки в Республике Карелия и в Санкт-Петербурге превышает среднероссийский показатель более чем в два раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.
По словам чиновника, средний по стране показатель заболеваемости составил 18,66 на 100 тысяч населения. За последние 7 дней разброс среднесуточного показателя заболеваемости варьируется от 2,1 на 100 тысяч населения в Татарстане до 63 на 100 тысяч населения в Карелии и 69,4 на 100 тысяч населения в Санкт-Петербурге.
Фото с сайта ria.ru