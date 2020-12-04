Специалисты объяснили, как не нужно отогревать лобовое стекло машины

Большинство водителей оставляют на ночь машину во дворе или на стоянке. А в декабре с утра сталкиваются с удручающей ситуацией: на лобовом стекле корка льда и ехать нужно прямо сейчас.

Журнал «За рулем» предлагает короткую инструкцию о том, как точно не стоит улучшать обзор через лобовое стекло.

Не удаляйте лед с лобового стекла каким-либо из этих способов,

– говорится в статье.

Не поливайте стекло снаружи горячей водой. Это верный способ получить трещины. Замена лобового стекла — довольно дорогостоящее мероприятие. Ну и ко всему прочему сегодня вы никуда не поедете!

Не брызгайте на замерзшее стекло незамерзайкой. Велика вероятность, что она, вопреки названию, тоже замерзнет и сделает вашу проблему немного серьезнее.

Не оставляйте дворники во включенном состоянии с вечера и всегда проверяйте при запуске, не включены ли они. Они почти наверняка примерзнут, и поэтому есть риск спалить предохранитель.

Не гоняйте стеклоочистители, как только на стекле появились небольшие оттаявшие участки. Щетки против льда бессильны, а изнашиваются они в таких условиях моментально.

Фото с сайта fb.ru