Житель Питкярантского района едва не лишился квартиры из-за долгов

У судебных приставов Питкярантского района с 2019 года на исполнении находились несколько дел, возбужденных в отношении гражданина К. и объединенных в сводное производство, сообщает УФССП Карелии.

Общая сумма задолженности составляла 247 тысяч рублей, большая часть приходилась на долю кредитной организации.

Приставом было установлено, что у должника в собственности имеется еще одно жилое помещение, пригодное к проживанию. В отношении данной квартиры был составлен акт описи и ареста. Судебным приставом-исполнителем должнику доведена информация о дальнейшем порядке действий с арестованным имуществом.

Должник не пожелал лишиться имущества и на следующий день после ареста вся задолженность была погашена в полном объеме.

Фото с сайта r10.fssp.gov.ru