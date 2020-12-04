04 декабря 2020, 18:50
В центре Петрозаводска запретят остановку транспорта
Администрация города предупреждает водителей о предстоящем изменении условий движения по улице Гоголя
С 23 декабря на участке вдоль дороги перед перекрестком в районе улиц Гоголя и Анохина (со стороны ЖК «Симфония») будет запрещена остановка транспорта.
Изменения призваны обеспечить безопасность участников дорожного движения,
– говорится в сообщении.
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями ПДД.
Фото с сайта go64.ru
Карта с сайта городской администрации