В центре Петрозаводска запретят остановку транспорта

С 23 декабря на участке вдоль дороги перед перекрестком в районе улиц Гоголя и Анохина (со стороны ЖК «Симфония») будет запрещена остановка транспорта.

Изменения призваны обеспечить безопасность участников дорожного движения,

– говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями ПДД.

Фото с сайта go64.ru

Карта с сайта городской администрации