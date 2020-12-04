Завтра водителей в Петрозаводске ждут массовые проверки на алкоголь

5 декабря Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей "Контроль трезвости", сообщает паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска».

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Фото из группы Госавтоинспекция Петрозаводска