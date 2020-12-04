Вокруг главной елки Петрозаводска запретят движение транспорта

На площади Кирова в Петрозаводске запретят движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Запрет начнет действовать с 7 декабря и продлится по 11 января. Ограничения направлены на обеспечение безопасности жителей и гостей карельской столицы.

В период предновогодних и праздничных дней горожане могут воспользоваться для парковки территорией, примыкающей к зданию Музыкального театра. Водителей транспортных средств и пешеходов просят быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения. Фото пресс-службы мэрии