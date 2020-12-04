04 декабря 2020, 17:13
Общество

Вокруг главной елки Петрозаводска запретят движение транспорта

Ограничения дорожного движения будут действовать на площади Кирова до 11 января

На площади Кирова в Петрозаводске запретят движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Запрет начнет действовать с 7 декабря и продлится по 11 января. Ограничения направлены на обеспечение безопасности жителей и гостей карельской столицы.

В период предновогодних и праздничных дней горожане могут воспользоваться для парковки территорией, примыкающей к зданию Музыкального театра. Водителей транспортных средств и пешеходов просят быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения. Фото пресс-службы мэрии

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Петрозаводск
площадь Кирова
новогодняя елка
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