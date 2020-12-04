В Карелии учащихся четвертых классов передумали отправлять на каникулы

В недавнее распоряжение губернатора Карелии внесены очередные изменения, касающиеся организации учебного процесса в младшей школе. Речь идет о том, что ученики четвертых классов продолжат учиться дистанционно до конца четверти, а не уйдут на каникулы, как планировалось ранее в распоряжении от 3 декабря.

«Ученики 4-х классов не уйдут на зимние каникулы с 19 декабря, а продолжат дистанционное обучение до конца четверти»,

- сообщает в пятницу, 4 декабря, оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

Подчеркивается, что об отмене вчерашних дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией главу Карелии попросили многие родители четвероклассников. Родители учеников считают, что дети уже втянулись в учебу и готовы закончить полугодие. Как можно понять, просьбы были услышаны.

«Поэтому с 19 декабря по 10 января на каникулы выходят только 1-3 классы»,

- говорится в сообщении.

Также распоряжением главы республики закрепляются условия работы пассажирского транспорта: регулярная дезинфекция, использование средств защиты, бесконтактная оплата проезда, количество пассажиров по числу сидячих мест, а также требования к вокзалам и билетным кассам. (фото rbc.ru)