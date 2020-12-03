Новые антикоронавирусные меры приняты в Карелии сегодня

Новые меры по борьбе с COVID-инфекцией приняты в Карелии, сообщает на своей странице в соцсети глава республики.



В связи с невозможностью перевода детей младшей школы на дистанционное обучение, принято решение отправить их на каникулы раньше. Таким образом, ученики 1-4 классов школ республики будут отдыхать с 19 декабря по 10 января. Считается, что это позволит минимизировать контакты детей внутри классов и, соответственно, снизить риск инфицирования как в педагогических коллективах, так и в семьях детей и педагогов.

По этой же причине с 7 по 31 декабря учеников 9 и 11 классов переводятся на дистанционный формат обучения. При благоприятной эпидемической обстановке на территориях населенных пунктов в небольших школах с численностью до 300 человек сохраняется возможность очного обучения, с соблюдением всех мер безопасности.

Также до 31 декабря продлевается дистанционная форма обучения в техникумах и колледжах. Проведение практических занятий в аудиториях в группах численностью не более 10 человек сохраняется.

Сообщается, что введенные ранее меры принесли эффект, в том числе и перевод школьников 4-8 и 10 классов, студентов ссузов на дистанционное обучение. Однако ученики младших классов и старшеклассники продолжают болеть. Так, например, за минувшие сутки в числе заболевших — 82 ребенка. За последние три недели 144 класса отправили на карантин из-за коронавируса – это почти три тысячи школьников.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что министр просвещения России Сергей Кравцов отрицает планы по введению дистанционного обучения на постоянной основе.

Фото с сайта images.24ur.com