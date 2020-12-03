Сотрудники ГИБДД проверяют такси на соблюдение масочного режима

Сотрудники Минтранса и госавтоинспекции проверяют, носят ли водители и пассажиры маски в такси, сообщает паблик «Республика Карелия»

Нарушителей собираются наказывать. Минимальный штраф для такси – 15 тысяч рублей. Причём такой меры, как «предупреждение», законом не предусмотрено.

Одновременно продолжаются рейды на общественном транспорте. За эту неделю составлено восемь протоколов, всего их уже более полусотни. Рейды дают результат: по словам проверяющих, водители и пассажиры стали ответственнее относиться к мерам профилактики.

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