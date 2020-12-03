Мужчина, насмерть забивший собутыльника, предстанет перед судом

Закончено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Олонецкого района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемый, находясь в селе Видлица Олонецкого района, распивал спиртное вместе со своим знакомым. В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый напал на потерпевшего и жестоко избил его. Потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, скончался в апреле 2020 года.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемому оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Фото с сайта karelia.sledcom.ru