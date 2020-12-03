03 декабря 2020, 18:27
В Лахденпохье начали штрафовать за отсутствие маски
Пока, суд наказывает рублем тех, кто попался во второй раз
Стали известны первые итоги новой кампании борьбы с нарушителями "антиковидного" режима на западе Карелии, сообщает паблик «Лахденпохья - навсегда!»
Все правонарушения описаны в статье 20.6.1 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях.
1 декабря судом рассмотрено 5 таких материалов, вчера 8 и сегодня 4. Итого 17. Все они составлены по случаям посещений гражданами без масок (средств индивидуальной защиты) различных общественных мест города Лахденпохья, преимущественно речь идет о магазинах, но есть и другие.
Суд пока лоялен к тем, кто первый раз попался – выписывает предупреждения. Однако на второй раз поход в магазин без маски одной женщине обошелся в 1 тысячу рублей штрафа.
Фото из группы Лахденпохья - навсегда!