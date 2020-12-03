В Петрозаводске обновили мемориал Великой Отечественной войны

В Соломенном окончательно завершены работы по обновлению мемориала советским войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Старая облицовочная плитка на братской могиле заменена на новую. Парапет памятника был обновлен в рамках дополнительных работ.

Осенью территория вокруг мемориала была благоустроена. Рабочие выравняли основание главной площадки, замостили ее и лестницу бетонной брусчаткой, установили бордюры, информационный стенд, скамейки и урны. Территорию расчистили от мелкой растительности, предварительно с нее удалили аварийные деревья и выкорчевали пни. Кроме того, подрядчик очистил сам обелиск, а венок не только очистили, но и покрасили. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска