12 декабря состоится День открытых дверей ПетрГУ

День открытых дверей Петрозаводского государственного университета впервые пройдет в виртуальном пространстве, сообщает сайт ПетрГУ.



Для входа нужно будет установить приложение и авторизоваться. Сервис будет доступен из любой точки страны. Ссылка на приложение появится в ближайшие дни в группе ПетрГУ "Вконтакте" и на сайте вуза.

Сам День открытых дверей начнется в 12:00 в группе ПетрГУ "Вконтакте". Абитуриентов поприветствуют проректор по учебной работе и начальник отдела по организации приема студентов. После этого прозвучит инструкция по использованию приложения.

В виртуальном пространстве участники смогут узнать информацию о приемной кампании ПетрГУ в 2021 году, правилах приема, стипендиальных программах университета, социальных гарантиях для обучающихся, Военном учебном центре и о многом другом.

Отдельно будут подготовлены стенды образовательных институтов вуза. На каждом из них можно будет увидеть направления подготовки, количество мест, проходные баллы и особенности каждого института.

В каждом институте будет работать чат с возможностью задать вопрос в режиме реального времени. Подобный чат будет и для общих вопросов о приемной кампании. Получить ответ участники смогут до 16:00.

Перемещаться по площадкам виртуального пространства участники будут самостоятельно.

Фото с сайта petrsu.ru