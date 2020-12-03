Жители Кукковки недовольны уровнем медицинской помощи в микрорайоне

3 декабря в приемную главы РК Артура Парфенчикова поступило обращение от жителей микрорайона Кукковка, которые недовольны уровнем поликлинической помощи. Граждане отмечают, что в микрорайоне, где проживает около 50 тысяч человек, нет взрослой поликлиники.

Микрорайон Кукковка очень быстро разрастается и существующий там филиал поликлиники №4 давно не справляется с потоком пациентов. Мало того, отмечают горожане, он не отвечает нормативным требованиям, которые предъявляются к организациям амбулаторной медицинской помощи.

Путь в поликлинику №4 на Ключевой – катастрофически сложный: добраться на троллейбусе возможности нет, специальный автобус, который курсировал между Кукковкой и Ключевой – больше не ездит. Плюс ко всему, в связи с пандемией, лица старше 65 лет теперь вообще не могут воспользоваться общественным транспортом для того, чтобы добраться до поликлиники и обратно, а такси себе позволить могут далеко не все,

- сказано в обращении.

Петрозаводчане напомнили губернатору, что не раз представители республиканской власти говорили о приоритетном значении проекта по строительству поликлиники на Кукковке.

Горожане просят сообщить, остался ли проект строительства поликлиники в списке приоритетов, решается ли вопрос финансирования, и когда планируется начало строительства.

В декабре жители микрорайона Кукковка планируют провести митинг. Уведомление о проведении данного мероприятия уже направлено в мэрию Петрозаводска.