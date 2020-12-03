В Москве установят главную эко-елку страны

Арт-объект «Эко-елка» будет установлен в декабре в парке им. Горького в Москве, сообщает паблик «Минприроды Карелии».

Главная эко-елка страны будет состоять из прессованных крышек от воды в бело-синих оттенках. Усиливать красоту всех элементов призвана градиентная подсветка. Отдельное внимание отдано выставочной зоне для демонстрации цикла вторичной переработки пластиковых отходов в прозрачных кубах вокруг объекта: гранулы, бутылки с водой, а также в виде флексов (измельченный пластик).

Согласно результатам исследований ученых по всему миру, ежегодно на свалки попадают миллиарды пластиковых бутылок, перерабатывая их, люди давно научились делать удивительные вещи: от новой упаковки, мебели до коллекций одежды высокой моды и невероятного декора. Правильно сортирую отходы каждый житель планеты может не только внести свой вклад в экологию, но и стать частью создания чего-то нового.

Цель акции – показать не только важность сортировки мусора с точки зрения сохранения экологии, но и продемонстрировать созидательную сторону процесса.

Минприроды Карелии предлагает подхватить эко-тренд и сооружать в своих городах новогодние арт-объекты с последующей правильной утилизацией.

Изображение из группы Минприроды Карелии