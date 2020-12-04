Волонтеры вновь развозят еду и лекарства пенсионерам в Петрозаводске

В Петрозаводске возобновил работу штаб экстренной помощи пожилым людям в период пандемии коронавируса. Добровольцы ежедневно развозят лекарства и еду одиноким пенсионерам, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Студенты медколледжа и ПетрГУ помогают поликлиникам и больницам, работая на телефонах горячих линий. Каждый день на звонки отвечают около 80 человек.

Помимо всего этого, волонтеры формируют команду автомобилистов, которые будут помогать врачам добираться до работы, отметили в городской администрации.

Напомним, в столице Карелии уже более 10 тысяч инфицированных Covid-19. Фото мэрии Петрозаводска