Тринадцать новых микроавтобусов отправят в районы Карелии

Тринадцать новых «ГАЗелей-NEXT» поступили в Петрозаводск. Дальше их направят в районы республики для работы на внутримуниципальных маршрутах, сообщает пресс-центр республиканского Минтранса.

В конце прошлой недели ключи от двух новых «Газелей» последней модификации получили представители Пудожского района.

90 миллионов рублей на закупку новых транспортных средств были выделены из бюджета Карелии. В июне 2020 в республику поступили 15 автобусов ПАЗ-320435-04 «Вектор Next», которые работают в районах.

Подчеркивается, что машины ПАЗ и «Газели» оборудованы приспособлениями для перевозки маломобильных пассажиров. (фото пресс-служба Минтранса РК)