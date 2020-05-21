Назван адрес петрозаводчанина, у которого вчера нашли коронавирус

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесен адрес единственного жителя Петрозаводска, у которого Covid-19 был выявлен 20 мая.

Судя по карте, накануне коронавирус подтвердился у жильца дома №7 по улице Софьи Ковалевской на Перевалке. Ранее в этом же доме уже были зафиксированы два случая коронавирусной инфекции. Стоит, однако, отметить, что они были выявлены довольно давно - 21 и 23 апреля.

Напомним, всего в Карелии подтверждены 268 случаев Covid-19. Больше всего заболевших в Петрозаводске - 173 человека. На втором месте Сегежский район - 28 зараженных, на третьем - Олонецкий район - 20 больных.

После обнаружения накануне коронавируса в Медвежьегорском и Муезерском районах, чистыми остались лишь Пудожский, Калевальский районы и Костомукшский городской округ.