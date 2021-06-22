Резкий рост заболевших - за сутки ковид подтвержден у 144 человек

За последние сутки в Карелии коронавирус подтвержден у 144 человек, из них не были привиты 143 человека.

Заболевших – 135, состояние средней степени тяжести оценивается у 51 человека, в тяжелом состоянии находится 8 человек. Такие цифры сегодня приводит министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Накануне, 21 июня, сообщалось о 101 новом заболевшем – все инфицированные не были привиты. Заметен резкий рост заболевших COVID-19 за последние дни. За все время пандемии в республике заболели 48901 человек.

Поправился за последние 24 часа еще 61 пациент. За все время – 46904 человека.

Также подтверждены два новых летальных исхода от ковида. За все время умерли 604 пациента с коронавирусом. В стационарах находятся 642 человека, на самоизоляции 515. (фото rbc.ru, Илья Питалев)