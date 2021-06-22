Россияне отказываются от туров по стране в пользу путевок в Турцию

Россияне стали менять путевки на отечественные курорты в пользу туров в Турцию. Об этом РИА Новости рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, на замену путевок есть много запросов, но количественно и в долях оценить масштабы пока сложно.

В туроператоре «Интурист» рассказали, что туры на поездки в Турцию меняют единицы. Туроператор отмечает, что это не массовое явление, прошло слишком мало времени, но туристы этим уже интересуются. Заявки на переносы туров отмечает и другой оператор, добавляя, что сделать перебронь проблематично и зачастую ведет к дополнительным тратам

«Суть в том, что сделать перебронь обратно с РФ на Турцию проблематично и зачастую это несет за собой оплату фактически понесенных затрат, поэтому подобные запросы не носят массового характера»,

- уточнил туроператор.

Напомним, Россия с сегодняшнего дня возобновила авиасообщение с Турцией. (фото turkeyforfriends.com)