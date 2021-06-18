Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня

Самолеты снова смогут летать из России в Турцию. Авиасообщение восстановят с 22 июня. Такое решение принял федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года»,

- цитирует RT вице-премьера Татьяну Голикову.

По информации ТАСС, решено возобновить авиасообщение с США, Италией, Кипром и Северной Македонией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией. Кроме того, увеличится число авиарейсов в Австрию, Азербайджан, Армению и Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию.

Решения о возобновлении авиасообщения между Россией и рядом стран вступят в силу с 28 июня, добавила Голикова. (фото bbc.com)