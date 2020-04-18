18 апреля 2020, 14:49
Власти установили круг контактов заболевшего Covid-19 жителя Кондопоги
Жителям города бумажников выданы предписания о необходимости соблюдения изоляции
В Кондопоге местные власти определили круг контактов мужчины, подхватившего коронавирус. Об этом сообщил глава администрации района Виталий Садовников.
По словам чиновника, у людей, контактировавших с зараженным, взяты анализы на Covid-19. Потенциальным носителям вируса выданы предписания о соблюдении режима самоизоляции.
Напомним, первый заболевший коронавирусом в Кондопоге был выявлен накануне. Это 33-летний безработный мужчина. Также вчера стало известно о двух заболевших в Сегеже и одном - в Петрозаводске.