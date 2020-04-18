Жители Петрозаводска могут принять участие в конкурсе «Семья года»

В Петрозаводске завершается прием заявок на отборочный этап конкурса «Семья года -2020». Горожане должны подтвердить свое намерение участвовать до 20 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.

В столице Карелии в этом году конкурс проводится в основных номинациях - «Многодетная семья», «Молодая семья», «Золотая семья», «Семья - хранитель традиций» и дополнительных - «Преодоление» и «Памяти верны».

Семьи, которые будут признаны победителями, представят Петрозаводск на региональном этапе конкурса.

В мэрии отметили, что в заявку должна быть включена информация об истории семьи, семейных ценностях и традициях, а также достижениях членов семьи в различных аспектах жизни общества.