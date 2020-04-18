23 человека умерли в Карелии от пневмонии с начала месяца

С начала апреля в Карелии 115 человек были госпитализированы с диагнозом «внебольничная пневмония». Только за последние сутки в лечебные учреждения поступили 12 новых пациентов. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

23 человека умерли, начиная с 1 апреля.

За последние сутки скончался один пациент. Это мужчина 1970 года рождения, инвалид с детства. У него была сопутствующая патология. Тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Глава республики напомнил, что всем больным пневмонией неоднократно проводится тест на Covid-19.