15 февраля 2020, 14:09
Мир

Первая смерть из-за коронавируса зафиксирована в Европе

Вирус унес жизнь 80-летнего туриста из Китая, вместе с ним была госпитализирована и его дочь

Пожилой мужчина из Китая скончался из-за коронавируса во Франции. О первом смертельном случае в Европе сегодня сообщает РБК со ссылкой на телеканал BFMTV.

80-летний турист из китайской провинции Хубэй прибыл во Францию 16 января. Впоследствии он был госпитализирован в больницу. По сообщению министра здравоохранения Аньез Бузин, были предприняты меры по его изоляции 25 января, но состояние мужчины быстро ухудшалось, несколько дней он находился в критическом состоянии в реанимации.

Вместе с ним в больницу попала дочь туриста, у которой также был обнаружен опасный вирус. По словам министра, состояние здоровья женщины не вызывает опасений, вскоре ее выпишут.

Число зараженных в Китае превысило 66 тысяч человек, скончалось более 1520 человек. Кроме КНР случаи заболевания были выявлены более чем в 20 странах. Во Франции известно об 11 заболевших.

Фото: pinterest.ru

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