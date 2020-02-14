Женщина распаковывала коробку и подхватила смертоносную инфекцию

Жительница американского штата Гавайи подхватила смертоносную инфекцию из-за пореза, полученного при распаковке коробок во время переезда, и чуть не лишилась руки. Об этом сообщает издание The Mirror.

В декабре 2017 года 46-летняя Хизер Харботтл переехала в новый дом и случайно порезала палец о бумагу, когда распаковывала коробки с вещами. На следующий день она проснулась с сильной болью в руке. Ее палец воспалился и начал распухать, любое движение приносило невыносимую боль.

Харботтл госпитализировали. Оказалось, что она заразилась стафилококковой бактериальной инфекцией, которая развилась в сепсис. Врачи диагностировали у нее некротический фасциит - бактериальную инфекцию, вызывающую отмирание тканей.

Медики давали Харботтл неутешительные прогнозы: от ампутации руки до летального исхода. Пациентке провели биопсию и прописали множество антибиотиков. Каждые три дня ей обрабатывали рану и удаляли пораженные ткани.

Американке должны были установить кожный трансплантат, но бактерии распространились к ее предплечью, и ее состояние ухудшилось. Пациентку вертолетом доставили в другую больницу, где она перенесла операцию на предплечье и безымянном пальце, на котором находился порез. В январе 2018 года она перенесла процедуру трансплантации: часть кожи с ее паха пересадили на руку.

Вскоре после этого состояние здоровья Харботтл улучшилось. Она занимается трудотерапией, чтобы восстановить двигательную способность руки. Теперь женщина стремится повысить осведомленность общественности о некротическом фасциите.