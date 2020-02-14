Врач назвал три изменения в жизни, способные улучшить самочувствие

Всего три небольших изменения в образе жизни способны предотвратить около 50% случаев развития инсультов и сердечных приступов, связанных с высоким кровяным давлением, считает директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле. Его слова приводит «Российская газета».

Как пояснил врач, даже слегка повышенное давление негативно влияет на сердце и сосуды, повреждая их.

Сердечная мышца вынуждена постоянно бороться с высоким давлением, поэтому она быстро изнашивается,

- предупредил эксперт.

Основные причины повышенного давления - избыточный вес, отсутствие физических нагрузок и неправильное питание.

Между тем, ежедневная 15-минутная прогулка на свежем воздухе может снизить артериальное давление на 5-8 мм рт. ст. Другой способ справиться с повышенным давлением - сократить количество колбасы и хлеба в рационе, заменив их разнообразными овощами,

- отметил кардиолог.

Еще одна мера для нормализации давления - похудение. Каждый потерянный килограмм (при избыточной массе тела) снижает нагрузку на сердце и сосуды.