Болельщики побили рекорд по числу заявок на билеты на Евро-2020

Футбольные болельщики подали рекордное количество заявок на покупку билетов на матчи чемпионата Европы-2020. Как сообщает официальный сайт УЕФА, уже подано 28,3 миллиона заявок. Это уже в два раза больше, чем общее количество заявок на предыдущий Евро.

64 процента заявок поступило из стран, принимающих игры турнира. Более половины запросов поданы на самые дешевые билеты. На финал Евро-2020 поступило 710 тысяч заявок.

Напомним, в числе 12 городов, которые примут турнир, оказался Санкт-Петербург. В Северной столице пройдут матчи группы с участием России, Финляндии, Дании и Бельгии, а также состоится один из матчей 1/4 финала турнира. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.