Сегодня исполнилось 15 лет YouTube

14 февраля 2005 года был зарегистрирован домен youtube.com. Сейчас это главный видеохостинг мира. На нём блогеры собирают миллионы просмотров и зарабатывают миллионы долларов, а их видео разлетаются по другим соцсетям.

Мало кто знает, что сначала создатели планировали развить «Ютуб» как сервис видеознакомств! В разделе регистрации предлагалось указать свой пол, пол партнёра и его возраст.

Сервис был создан для более удобного обмена видео. Правда, с самого начала его не воспринимали как облако, куда загружали видео, просто чтобы передать собеседнику. По задумке, роликами сразу можно было делиться и со случайными пользователями.

Русская версия «Ютуба» появилась 13 ноября 2007 года. Открылся российский вариант сайта клипом Петра Налича на песню Guitar. Сегодня «Ютуб», без преувеличения, самый популярный видеохостинг и в нашей стране.