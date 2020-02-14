14 февраля 2020, 15:48
Мир

Сегодня исполнилось 15 лет YouTube

День рождения самого популярного видеохостинга мира

14 февраля 2005 года был зарегистрирован домен youtube.com. Сейчас это главный видеохостинг мира. На нём блогеры собирают миллионы просмотров и зарабатывают миллионы долларов, а их видео разлетаются по другим соцсетям.

Мало кто знает, что сначала создатели планировали развить «Ютуб» как сервис видеознакомств! В разделе регистрации предлагалось указать свой пол, пол партнёра и его возраст.

Сервис был создан для более удобного обмена видео. Правда, с самого начала его не воспринимали как облако, куда загружали видео, просто чтобы передать собеседнику. По задумке, роликами сразу можно было делиться и со случайными пользователями.

Русская версия «Ютуба» появилась 13 ноября 2007 года. Открылся российский вариант сайта клипом Петра Налича на песню Guitar. Сегодня «Ютуб», без преувеличения, самый популярный видеохостинг и в нашей стране.

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