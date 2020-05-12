12 мая 2020, 10:55
В Олонецкий район сегодня выедет группа медиков
Глава Карелии призывает минимизировать контакты в поселке Ильинский
В поселке Ильинский Олонецкого района зафиксирован первый случай коронавируса, туда направлена группа медиков, сообщает глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях.
Глава Карелии просит жителей поселка свести контакты к минимуму.
«В п.Ильинский сегодня прибудет группа столичных медиков. Всех жителей посёлка прошу максимально соблюдать меры изоляции, прекратить все межсемейные контакты, в том числе между детьми, минимизировать выезд за пределы посёлка»,
- пишет глава Карелии.
Больной в Ильинском вероятно заразился от односельчанина, выезжавшего в Санкт-Петербург, рассказал глава республики.
Напомним, по данным на 12 мая, в Карелии коронавирус диагностирован у 176 человек. Один пациент вчера умер.