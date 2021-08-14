Рекорд по смертям от коронавируса снова побила Россия

За прошедшие сутки в России от коронавируса умерли еще 819 человек. Таким образом, страна снова поставила антирекорд с момента начала пандемии, сообщил оперштаб в своем Telegram-канале.

В информации приводят данные на 14 августа. Днем ранее, 13-го, от ковида в России умерли 815 человек. Это тоже был антирекорд. Всего в стране скончались 169 683 пациента с коронавирусом.

Больше всего заразившихся выявили в Москве, их там 2317 за сутки. В Петербурге зафиксировали 1823 инфицированных, а в Московской области 1307. Плохая ситуация также Нижегородской области, там на 14 августа 544 новых зараженных.

Меньше всего выявили коронавирус у жителей Ненецкого автономного округа - всего 12. В Чукотском автономном округе их 15, в Магаданской области 27. // Фото: fernandozhiminaicela/Pixabay