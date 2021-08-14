На Древлянке изменилась схема движения транспорта

В субботу, 14 августа, и в воскресенье, 15-го, на Древлянке перекрыли движение. С 08:00 и до 22:00 часть Лососинского шоссе закрыта, сообщили в мэрии.

Речь идет об участке в месте пересечения шоссе с улицей Оборонной. Для автомобилей организовали реверсивное движение и поставили регулировщика.

Такие меры вызваны строительством Оборонной улицы. Администрация города попросила автомобилистов быть внимательными.

Напомним, что на участке Оборонной улицы от Лососинского шоссе до улицы Новоселов, а также на участке улицы Новоселов от Оборонной улицы до улицы Хейкконена появится двухполосная магистраль с освещением, тротуарами и велодорожкой. Дорога улучшит доступность новых районов. // Фото: wilhei/Pixabay