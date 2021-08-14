Еще 31 ребенок в Карелии за сутки заразился COVID-19

За минувшие сутки еще у 31 ребенка в Карелии определили коронавирус. Об этом сообщил в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Он привел общие данные: за время пандемии в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 5747 детей.

За прошлые сутки выздоровели 35 детей, заболевших коронавирусом ранее. Всего в Карелии вылечились от ковида 45221 несовершеннолетних.

Ранее в Минздраве республики объяснили, почему коронавирусом в регионе стали все чаще заражаться дети. // Фото: educadormarcossv/Pixabay